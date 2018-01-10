Estetik yaptıran Hakan Peker bu hale geldi!

34 yaşındaki oğlu Burak ile neredeyse aynı yaşta görünen Hakan Peker, botoksu abartınca başka biri oldu. Hakan'ı görenler "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.

56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.

"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"

Sürekli botoks yaptıran Hakan Peker'in son hali görenleri şoke etti. Kaşlarını da kaldırtan Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.