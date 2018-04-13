EŞYALARIN BİR KISMI ARANIYOR!

Ev sahibi tarafından kendisine kullanması için verdiği ev eşyalarını satan Filipinli kiracı şikâyet üzerine tutuklandı

Devrim DEMİR

Girne’de kiracı olarak kaldığı dönemde ev sahibi Nigel Peter Holman tarafından, kullanması için kendisine verdiği ev eşyalarını satan Filipinli kiracı Ernesto Jr. Garcia, Holman’ın şikâyeti üzerine önceki gün tutuklandı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen ev sahibi, Aralık ayında evi boşaltan kiracısının evden kaçarken eşyaları da sattığı ortaya çıktı.

Garcia dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini satılan eşyaların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise arandığını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

4 ay sonra yakalandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 2017 yılı Aralık ayı içinde kiracı olarak kaldığı Namık Kemal Caddesi No:32 adresinden ayrılırken, kullanması için Nigel Peter Holman tarafından verilen eşyaları 5 bin TL’ye sattığını söyledi.

Olayın polisin bilgisine yeni geldiğini kaydeden Yanaroğlu, eşyaların bir kısmına ulaştıklarını bir kısmının ise arandığını kaydetti.

Şikâyetin polisin bilgisine yeni geldiğini aktaran Yanaroğlu, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının soruşturma amaçlı 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis