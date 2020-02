ET FİYATLARI YÜKSELDİ, MARKETLER REYONLARI KAPATTI!

Ülkede canlı hayvan fiyatlarının yükselmesi ve kuzu eti fiyatlarının da 100 TL’nin üzerine çıkmasının ardından bazı marketler et reyonlarını kapatma noktasına geldi



Ülkede canlı hayvan fiyatlarının piyasada ciddi şekilde yükselmesi ve kuzu etinde fiyatların 100 TL’lerin üzerine çıkmasının ardından bazı marketler et reyonlarını kapatma noktasına geldi. Kasaplardaki et fiyatlarına göre market kasaplarındaki fiyatların daha yüksek olması ve son zamanlarda yaşanan et fiyatlarındaki tırmanış vatandaşla market kasaplarını karşı karşıya getirdi. Canlı hayvan fiyatlarının 40 TL’leri bulması nedeniyle kasapların satış fiyatı da bu yönde arttı. Kaçak etle mücadelede devletin önlem almaması da buna eklenince kasaplar ciddi zorluklar yaşıyor. Bazı marketler, “canlı hayvan fiyatlarının artışından dolayı fiyatlarımızı daha fazla yükseltemeyeceğimiz için et satışımız durmuştur. Müşterilerimizden özür dileriz” bilgilendirmesini yaparak et satışlarını durdurdu. Kasapların bile oluşan durumdan dolayı et satışlarının düştüğü bu ortamda, market kasaplarının bu yönteme başvurması et piyasasındaki kötü durumu gözler önüne seriyor. Market kasaplarının et dışındaki elektrik, personel gibi market içi giderlerin de artması nedeniyle ciddi bir çıkmaza girmiş bulunuyor. Ülkemizde canlı hayvan fiyatı fiyatlarının tavan yapması hem kasapları hem de market kasaplarını olumsuz etkiliyor. Canlı hayvan fiyatı yer yer 40 TL küçükbaşta, 18 TL büyükbaşta olmak üzere ciddi bir yükselişe geçti. Et piyasasındaki bu durumun nedeni devletin kaçak etle mücadele etmemesi olarak gösteriliyor. Devletin kaçak etle mücadele etmesini isteyen kasaplar, aksi taktirde vatandaşların tüm et ihtiyacının Güneyden karşılanması noktasına sürükleneceğini belirtti.