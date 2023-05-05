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  3. Euro 22.50, sterlin 25.60, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
Euro 22.50, sterlin 25.60, dolar 20.40 liradan işlem görüyor

Euro 22.50, sterlin 25.60, dolar 20.40 liradan işlem görüyor

Euro 22.50, sterlin 25.60, dolar 20.40 liradan işlem görüyor

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KKTC’de serbest piyasada Euro 22.50, sterlin 25.60, dolar ise 20,40 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, 09.00 itibarıyla 22.10 liradan alınan Euro, 22.50 liradan satılıyor. 25.60 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 25,15 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 20.40 liradan alınıp, 20.00 liradan satılıyor.

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