Dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar gece yarısı tarihte ilk kez 4 lirayı aşarak rekor kırdı, euro da 5 liraya dayandı.

Dolar ve euroda tarihi zirveler görüldü. Dolar/TL gece yarısı uluslararası piyasalarda tarihi rekor olan 4.0375‘i gördükten sonra bu sabah 3,97 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dolar/TL ilk etapta 3,90 seviyesinin altını test etmiş ancak bu seviyelerde kalıcı olmayarak öğleden sonra 3,93 seviyesini aşmıştı. EURO 5 LİRAYA YAKLAŞTI Euro/TL de 4,9728‘le tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro şu sıralarda 4,90 sınırında seyrediyor. Dün öğleden sonra görülen yükselişle ilgili analistler ABD’nin Çin’e olası gümrük vergisi açıklamasına yönelik endişelerin etkili olduğunu söylemişti.