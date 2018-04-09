EURO VE STERLİN TARİHİ REKOR KIRDI!
Dövizde son durum...
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Euro/TL, 4.9794 seviyesine kadar yükselerek zirve yaptı. Dolar kuru 4.0540’tan işlem görüyor.
Cuma günü 4.9774 ile rekor kıran euro/TL, haftaya yeni rekorla başladı. Euro, bu sabah 4.9794 seviyesine kadar yükseldi.
Öte yandan sabah ilk işlemlerde düşüş yönünde hareket eden ve 4.0352’ye kadar inen dolar/TL de yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru aynı dakikalarda 4.0540’ta yer aldı.
Dünya’nın aktardığına göre, dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 4.0664 ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.
Diğer taraftan bir rekor da 4.5212 ile döviz sepetinde gerçekleşti.
Dolar endeksi ise 89.86 seviyesinde yer alıyor.
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