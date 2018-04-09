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  3. EURO VE STERLİN TARİHİ REKOR KIRDI!
EURO VE STERLİN TARİHİ REKOR KIRDI!

EURO VE STERLİN TARİHİ REKOR KIRDI!

Dövizde son durum...

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Euro/TL, 4.9794 seviyesine kadar yükselerek zirve yaptı. Dolar kuru 4.0540’tan işlem görüyor.

Cuma günü 4.9774 ile rekor kıran euro/TL, haftaya yeni rekorla başladı. Euro, bu sabah 4.9794 seviyesine kadar yükseldi.

Öte yandan sabah ilk işlemlerde düşüş yönünde hareket eden ve 4.0352’ye kadar inen dolar/TL de yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru aynı dakikalarda 4.0540’ta yer aldı.

Dünya’nın aktardığına göre, dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 4.0664 ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Diğer taraftan bir rekor da 4.5212 ile döviz sepetinde gerçekleşti.

Dolar endeksi ise 89.86 seviyesinde yer alıyor.

 

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