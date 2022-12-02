Eurodiesel ile gazyağı fiyatlarına indirim

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, eurodiesel ve gazyağı fiyatlarına indirim yapıldığını, 95 ve 98 oktan benzinin fiyatının ise değişmediğini duyurdu. Akaryakıt fiyatlarına yapılan düzenleme bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, 95 oktan benzin 20,50 TL; 98 oktan benzin 20.81 TL; eurodiesel 21.73 TL; gazyağı 21.65 TL’den satılacak.

26 Kasım’dan beri 95 oktan benzin 20,50 TL; 98 oktan benzin 20.81 TL; eurodiesel 22.73 TL; gazyağı 22.60 TL’den satılmaktaydı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, son bir ayda akaryakıt fiyatlarında litre başına yaklaşık 3.73 TL’ye varan indirim yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, eurodiesel ve motorinde bugün de indirim yapılırken 95 ve 98 oktan benzinin litre fiyatında bugün değişiklik olmadığı kaydedildi ve son bir ayda yapılan indirim miktarları paylaşıldı.

-Son bir aylık fiyat indirim miktarları ise şöyle:

98 oktan benzin litre başı indirim miktarı: 2.30 TL

95 oktan benzin litre başı indirim miktarı: 2.30 TL

Gayzağı litre başı indirim miktarı: 2.67 TL

Eurodiesel litre başı indirim miktarı: 3.73 TL

BRT