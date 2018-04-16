Eurostat: Kıbrıs’ta on çocuktan ikisi evlilik dışı doğuyor

Eurostat’a göre, 2016 yılında Avrupa Birliği’nde 5,1 milyondan fazla çocuk doğdu ve 28 üye ülkeden sekizinde bebeklerin çoğunluğu evlilik dışı doğarken, diğer sekiz üye ülkede bebeklerin üçte ikisi evli anne-babadan doğdu.

2016’da AB’de canlı doğan her on çocuktan altısının evlilik dışı olduğu ülkeler arasında Fransa (%59,7) ile ilk sırada yer alırken bunu Bulgaristan ve Slovenya (%58,6) izledi. Doğumların yarısından fazlasının evlilik dışı olarak kaydedildiği ülkeler arasında Estonya (%56,1), İsveç (%54,9), Danimarka (%54,0), Portekiz (%52,8) ve Hollanda (%50,4) yer almaktadır.

Bunun aksine, Yunanistan’da (%9,4) her on çocuktan birinden azı evli olmayan anne-babadan doğdu. Evlilik dışı doğumların dörtte birin altında bulunduğu ülkeler: Hırvatistan (%18,9), Kıbrıs (%19,1) ve Portekiz (%25,0) olurken, üçte bir olan ülkeler de Litvanya (%27,4 %28,0), Romanya (%31,3) ve Malta (%31,8) oldu. 2000 yılındaki duruma kıyasla, evlilik dışı canlı doğanların oranı farklı düzeyde olsa da tüm üye ülkelerde artış gösterdi.

Evlilik dışı doğan bebek oranı Akdeniz ülkelerinde büyük bir artış kaydetti. Hatta Kıbrıs’ta sekiz kat (2000 yılında %2,3’ten 2016’da %19,1) arttı. Malta (%10,6’den %31,8’e) İtalya’da (%9,7’den %28,0’e) üç kat artarken, bugün İspanya’da (%17,7’den %45,9’a), Yunanistan’da (%4,0’ten %9,4’e) ve Portekiz’de (%22,2’den %52,8’e) 2,5 kat daha fazla arttı. Diğer taraftan 2000 ile 2016 arasında evlilik dışı canlı doğanların sayısı Kuzey Avrupa’da ve özellikle de İskandinavya ülkelerinde (İsveç, Finlandiya ve Danimarka), İrlanda ve Birleşik Krallıkta ama aynı zamanda Baltık üyesi ülkelerde (Letonya, Estonya ve Litvanya) istikrarlı kaldı.

Kıbrıs Haber Ajansı