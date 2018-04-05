EURO'YA GEÇİŞ OLMAZ!

Suna ERDEN

Türk lirasının, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle KKTC’nin alabileceği önlemler üzerinde görüşmeler sürüyor.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, günlerdir konuyla ilgili toplantıların yapıldığını belirtirken “Çok açık söyleyim dövizdeki yükselişe karşı çok fazla bir şey yapamayız” dedi. Denktaş, KKTC genelinde Türk Lirası yerine Euro kullanımının da mümkün olmadığını belirtti.

Ticaret Odası’nda düzenlenen Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin toplantısına katılan Denktaş, toplantı sonrası Diyalog’a açıklama yaptı. Denktaş, vatandaşın öncelikli gündemi olan döviz artışı ve beraberinde getirdiği hayat pahalılığı ile ilgili konuştu. Denktaş, kurlardaki artıştan dolayı ortaya “Euro’ya geçilsin, hükümet neden önlem almıyor, tedbir alsın” şeklinde tartışmaların yapıldığını ifade ederek, “Bu konuşmalar boşunadır. Bizim para birimimizi değiştirme gibi bir şansımız yoktur. Euro’ya geçmek diye bir şey olamaz” dedi.

Çok fazla bir şey yapamayız

Denktaş, son bir haftadır tüm siyasi partilerin uzmanları ile toplantılar yaptığını, sivil toplum örgütleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, döviz konusunun ele alındığını söyledi. Denktaş, bu görüşmelerde yapılabileceklerle ilgili fikir teatileri yapıldığını, alınacak tedbir varsa neler olabileceğinin konuşulduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Çok açık söyleyeyim çok fazla bir şey yapamayız. Devlet kendi gelirlerinden fedakârlık yapabilir ancak bu ne piyasaya ne de vatandaşa yansır. Bir haftadır muhalefet partileri ve tüm partilerle konuyu konuşuyoruz. Bir yol arıyoruz. Henüz etkili olacak bir yol bulamadık. Belki piyasaya para akışını sağlayacak adımlar atarak dövizin etkilerini minimize edebiliriz.”

Yenierenköy krizi

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan mali krize de değinen Bakan Denktaş, geçtiğimiz gün Başbakan Tufan Erhürman’ın, “Mucizevi bir şekilde 112 kişinin işe devam etmesi formülünün bulunması halinde bile sürdürülebilecek bir kaynak yok” açıklamasına katıldığını söyledi.

Başbakanla hem fikir olduğunu ifade eden Denktaş, yeni bir belediyeler yasası hazırlandığını, yeni yasayla birlikte hem Yenierenköy hem de diğer tüm belediyelerin durumunun masaya yatırılacağını ve kötü durumda olan belediyeler için çözüm yolları bulmaya çalışacaklarını söyledi. Denktaş, “sorunları en akılcı yoldan çözmeye çalışacağız” dedi.

Dövizde son durum

KKTC Merkez Bankası’nın 4 Nisan 2018 tarihli döviz kurları şöyle:

Dolar: Alış 3, 97600-Satış 3, 98320

Sterlin: Alış 5,58240-Satış 5,61150

Euro: Alış 4,89460-Satış 4,90340

Diyalog