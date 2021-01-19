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Euroyu güçlendirme planı bugün açıklanacak

Euroyu güçlendirme planı bugün açıklanacak

Euroyu güçlendirme planı bugün açıklanacak

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Avrupa Birliği'nin euronun uluslararası rolünü güçlendirme planı bugün açıklanacak.

Avrupa Birliği, ABD Doları’nın hakimiyetini azaltma ve AB’yi finansal risklerden korumak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak.

Bloomberg News’un elde ettiği taslağa göre AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB’nin ekonomik ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğine ortaya koyuyor.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan plan, İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya  gelinmesinin ardından dolar olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

sözcü.com.tr

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