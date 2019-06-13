EV AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR!
24 yaşındaki genç tutuklandı!
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Dün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Cevat Bey Sokak üzerinde bulunan Ahmet Yıldırım’a ait ikametgahın mutfak penceresinin korkulukları kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildiği ve 3000 TL değerinde 12 şişe şampanya çalındığı belirlendi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.Ç.(E-24) tutuklandı.
Etiketler : ev açma, hırsızlık, kasti hasar
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