EV AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 16 Haziran – 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan dört ayrı villanın açılarak içerisinden birçok ev eşyası ve elektronik eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.T.(E-24) tutuklanmış olup, tasarrufunda bahse konu villalardan çalınan eşyaların bir kısmı bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu villalardan çalmış olduğu iki adet televizyonu, iki ayrı şahsa satmak suretiyle 2000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.