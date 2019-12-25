EV AÇMA VE HIRSIZLIK!

Ev açma ve hırsızlık

2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne Bölgesinde meydana gelen “ev açma, hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamına zanlı olarak görülen N.D.(K-48), S.Y.(E-24), O.A.(E-30), U.B.(E-32) ve Z.Y.(E-26) tutuklanmıştır. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların;14-22.12.2019 tarihleri arasında, Doğanköy’de Mustafa TAŞÇIOĞLU’na ait ikametgahtan bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta Oran BATMAZ’a ikametgahtan 80 Euro nakit parayı, Anıl KAYA’ya ait ikametgahtan muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Şifa DEMİRDAĞ’a ait ikametgahın bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.