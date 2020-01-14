EV AÇMA VE HIRSIZLIK!
Hırsızlık!
2019 yılı Kasım ve 2020 Ocak ayları arasında Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen Ev Açma Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında meselelerde zanlı olarak görülen M.Ü.H. (E-37), H.D. (E-29), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41) tutuklanmıştır.
Yürütülen ileri soruşturmada; M.Ü.H.(E-37), H.D.(E-29), D.T.(K-29)’nin Gazimağusa’da Sıla DERYA’ya ait ikametgahtan muhtelif ziynet eşyalarını, Hüseyin AKSOY’a ait ikametgahtan KKTC’nin kuruluşu anısına imal edilen 12 adet gümüş lirasını, M.Ü.H. (E-37), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41)’nin İskele’de Turgay GENÇ’in sorumluluğunda bulunan ikametgahtan 1 adet pasaport, 1 adet bayan parfümü, 1 adet bayan omuz çantası ve 1 adet bavulu çaldıkları, M.Ü.H.(E-37) ve H.D. (E-29)’nin ise Gazimağua’da Hüseyin GİRİTLİ’ye ait ikametgaha girip herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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