EV BASIP, DEHŞET SAÇTILAR!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de bir eve baskın yapan Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları, kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’i bıçakladı ve ardından evde kalan beş kişinin cep telefonlarını çaldı.

Girne’de unuttukları cep telefonu yüzünden olay çıkarıp, bir kişiyi bıçaklayan Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında Girne’de Atilla Sokak üzerinde Cafe Harbour isimli işyerinin lojmanı olarak kullanılan eve giren zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları’nın kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’in omuzunu maket bıçağı ile kestiklerini söyledi. Soyel, zanlıların daha sonra Shuro Ahmed’e ait cep telefonunu aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların daha sonra aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’a ait toplam 5 adet cep telefonlarını da aldıklarını ifade etti. Soyel, zanlıların telefonları topladıktan sonra evin mutfak kısmına girerek, bıçak aldıklarını, Batuhan Zünbülova’nın “Ahmet bir daha buraya gelirse hepinizi bıçaklarım” dediğini ve sonra Serkan Doğrusöz’u darp ettikten sonra olay yerinden gittiğini söyledi. Soyel, zanlının mutfaktan aldığı bıçağı pencereden attığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, zanlıların olaydan birkaç saat sonra da çaldıkları telefonları getirip çalışanların evine bıraktıklarını ifade etti. Zanlıların 11 Aralık tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden Soyel, soruşturma amaçlı 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi onaylarken, söz alan zanlılar suçlamaları kabul etmedi.



