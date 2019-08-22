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Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

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Norveç'te yürütülen bir araştırma günde bir saat hafif ev işi yapmanın erken ölüm riskini yarı yarıya azaltabileceğini ortaya koydu.

Ev işi yapmak erken ölüm riskini azaltıyor.  Başkent Oslo'daki Norveç Spor Bilimleri Akademisinden araştırmacılar  tarafından 40 yaş üstü 36 bin yetişkinin hareketlilik dereceleri, üzerlerine  taktıkları bir cihazla takip edildi.

Prof. Ulf Ekelund'un yürüttüğü 6 yıllık araştırmada katılımcılardan  bazıları beş dakikalık "evi süpürmek" gibi orta düzeyde ev işleri bazıları da 60  dakikalık "bulaşık yıkamak" gibi hafif ev işleri yaptı.

Çalışma sonucunda 40 yaş ve üstü kişilerde ev işi yapmanın erken ölüm  riskini yarı yarıya azaltabileceği belirlendi. Öte yandan araştırmada günde 9,5 saat hareketsiz kalmanın ölüm riskini  iki kat arttığı ifade edildi. Araştırmanın sonuçları "British Medical Journal"da yayımlandı.

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