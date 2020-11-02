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Ev karantinası uygulaması başladı!

Ev karantinası uygulaması başladı!

Elektronik takipte pilot uygulama başladı

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Elektronik  takip  sistemi ile denemeler yapıldığını belirten Bakan Pilli, el  bileklikleri ile ev karantinasındaki kişilerin takip edilmesi için bugün uçakla ülkemize gelen yolculara pilot uygulamanın başlatıldığını söyledi. 

Ekiplerin evden çıkacak şahıslara müdahale edeceğini ifade eden Bakan Pilli, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir adım atılmayacağını vurguladı.

 

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