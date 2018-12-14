EV KİRALARINI TOPLAYIP CEBE ATTI!
Kiraları cebe attı!
A+A-
Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa’da bir yurtta çalışan ve kiraları toplayan zanlı İkram Al Halbih, topladığı kira bedellerinden 22 bin 552 TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklandı
Lefkoşa’da bir yurtta çalışan ve kiraları toplayan zanlı İkram Al Halbih, topladığı kira bedellerinden 22 bin 552 TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı İkram Al Halbih, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
5 gün tutukluluk
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Etiketler : yurt, çalışan, kira, hırsızlık, İkram Al Halbih
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.