Evde bulduğu yetişkin filmde...

Yetişkin filminde oynayanlar anne-babası çıktı!

Evde bulduğu eski bir VHS kaseti çalıştıran genç kız, ekranda gördükleri karşısında çığlık atıp şoka girdi.

İngiltere'de bir genç kız, izlediği yetişkin filminde oynayanları görünce çığlık attı.

Ebeveynlerinin odasında VHS video kasedi bulan genç kız, oturup izlemeye başladı.

Ekrana gelen yetişkin filminde çıplak bir erkek kamerayı kontrol edip bir kadına doğru yöneliyordu.

Genç kız, ekranda anne-babasını görünce şoka uğradı. Yaşadıklarını, "Önce amatör bir film sandım, ta ki bir erkek kameraya doğru yürüyünceye kadar. Video oynatıcıyı kapatmak için yerimden fırlamdım, daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. 'Hayır' diye bağırıyordum, hayatım mahvoldu" sözleriyle anlattı.