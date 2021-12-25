Evde küçük kızın üzerine atlayan köpek, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı

İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Evelyn Thomsen isimli kız çocuğu, Hazel isimli köpeklerinin üzerine atlaması nedeniyle ayağından yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan kıza yapılan muayenede kanser teşhisi konuldu. Kızın kemiklerinin çevresinde tümör geliştiği belirlendi. Evelyn zorlu bir sürecin ardından kanseri atlatmanın mutluluğunu yaşadı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ayağındaki şişlik bir türlü indirilemeyen Evelyn, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, şişliğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük kızın kanser olduğunu tespit etti.

KEMİK ÇEVRESİNDE TÜMÖR GELİŞMİŞ

Doktorlar, küçük kızın kemik çevrelerinde tümör geliştiğini ve hastalığının Ewing Sarkomu olarak adlandırıldığını belirtti. Ewing sarkomu kemik veya yumuşak dokuda oluşan bir kanser türü diye biliniyor. Semptomlar tümör bölgesinde şişme, ağrı, ateş ve kemik kırığı içerebilir. Başladığı en yaygın alanlar bacaklar, pelvis ve göğüs duvarıdır.

KÜÇÜK KIZ KANSERİ ATLATTI

Köpeğinin üzerine atlamasının ardından kanseri ortaya çıkan minik kız, kemoterapi aldıktan sonra bir dizi ameliyatlar geçirdi. Zorlu bir süreci geride bırakan Evelyn, önceki haftalarda girdiği ameliyatı da başarıyla atlattı. Şu anda durumu iyi olan minik kız, belli aralıklarla kontrole gidiyor.

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Haberler.com / Barış Yahya Çinçin