EVDE OTURUP MAAŞ ALMA DÖNEMİ BİTTİ

Cumhuriyet Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edilen müşavirlikle ilgili yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Tasarının Meclis’ten geçmesiyle kamuda yeni müşavir yaratılmayacak.

UBP’nin komitede ret oyu verdiği Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ve HP Milletvekili Jale Refik-Rogers, bu düzenlemeyle yasadaki “müşavirlik” maddesinin kaldırıldığını kaydetti.

Refik-Rogers, “Bu yasal değişiklikle kamu görevlilerinin nedeni ne olursa olsun müşavir adı altında çalışmadan devletten maaş almasını ortadan kaldırıyoruz. Bu hükümet veya bundan sonraki hükümet dönemlerinde göreve gelenler, görevden alındıklarında eski maaşlarına ve eski kadrolarına geri dönecek. Yasada, halihazırda müşavir olan kişilerin görev yetki ve sorumluluklarına da düzenleme getirdik” açıklamasında bulundu.

“Artık evde oturarak devletten maaş alma sistemi olmayacak” diyen Refik-Rogers, yasada yapılan değişikliğin nihai bir çözüm olmadığını, asıl hedefin Kamu Reformu’nu hayata geçirmek olduğunu da vurguladı.

Sistemin değişmesi konusuna da değinen Jale Refik-Rogers, “Herkes müşavirliğe karşı ama kaldırmaya gelince belli bir dirençle karşılaşıyorsunuz” dedi.

“YENİDEN GÖREVE”

Jale Refik-Rogers, ülkede 120 civarında müşavir olduğunu söyleyerek, “Müşavirliğin kanayan yara haline gelmesi çalışmadan devletten maaş alınmasıyla ilgiliydi. Eminim müşavir olan kişiler de onca yıllık bilgi birikimlerinin heba edilmesinden rahatsızdı. Bu nedenle yasada müşavirlerin yeniden göreve çağrılmasını kolaylaştıracak düzenlemeye gittik” dedi.

Yasada, üst düzey yöneticilikte 2 senesini doldurmamış kişilerin eski görevlerine dönmesiyle ilgili de bir düzenleme yaptıklarını ancak maaş hakkının eski yasadaki gibi bırakıldığını belirten Refik-Rogers, “ Bilgi birikimleri ve kazanımlarının büyük çoğunluğunun süre olarak eski görevlerinde edinilmiş olduğundan biz bu kişilerin eski görevlerine dönmesini uygun gördük” şeklinde konuştu.

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın uyumlu olması için birlikte ele alındığını kaydeden Refik-Rogers, “Üst düzey yöneticilik yasasında yapılan esas değişiklik müşavirlik maddesinin kaldırılmasıdır. Müşavirler zaten Kamu Çalışanları Yasası’na bağlı. Halihazırda böyle ama yasa uygulanmıyordu” dedi.

Şu anda görevde olan üst düzey yöneticilerin görevden alınmaları halinde müşavir olmayacağını, kamuda yeni müşavir yaratılmayacağını vurgulayan Refik-Rogers, eski yasayla ilgili şu anımsatmayı yaptı:

“Bir kişi üst düzey yöneticilik görevine atandığında eğer onu atayan bakan görevden alıyorsa o kişi eski görevine ve maaşına dönerdi. Eski yasada bu var. Bu kişiyi yeni gelen hükümet görevden alınırsa o zaman 17 B ayrımı oluyordu. Bu kişi 17 B’nin altından geliyorsa 17 B olarak, 17 B’nin üzerinden geliyorsa üst düzey baremle müşavir oluyordu.”

“NİHAİ ÇÖZÜM DEĞİL

Bu yasal değişikliğin nihai bir çözüm olmadığını asıl hedefin Kamu Reformu’nu hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Refik-Rogers, üst düzey yöneticilerin eski kadrosuna gönderilmesinin uzun sürede soruna neden olabileceğini belirtti.

Refik-Rogers, “Eğer kişinin geri gönderildiği kadro dolmuşsa, ek kadrolar yaratılması gerekecek. Bu yasa uzun süre yürürlükte kalırsa ek kadrolar konusunda belli sıkıntılar doğabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Bu nedenle kamuda kalıcı ve sürdürülebilir yapının Kamu Reformu’nun hayata geçmesiyle sağlanabileceğine dikkat çeken Refik-Rogers, hükümet olarak kısa sürede bu reformu hayata geçirmelerinin kolay olmayacağını, geçiş dönemi için müşavirlikle ilgili bu yasal düzenlemeyi yaptıklarını belirtti.

Jale Refik-Rogers “Biz bu hükümet döneminde yeni müşavir yaratmak istemedik. En başından bu düşünceyle yola çıktık. Bu konuda bir çizgi çektik. ‘Yeni hükümet döneminde yeni müşavir, evde oturup maaş alan insan yaratmayacağız’ dedik. Kısa süreli bir değişiklik olarak bu yasayı yaptık. Uzun soluklu hedef Kamu Reformu yapmak, sınav sistemine dayalı üst düzey yönetici atama sistemine geçmek” dedi.

“YARGIYA SAYGIMIZ SONSUZ”

Yasanın geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin soruya karşılık, Jale Refik-Rogers, “Bizim yargıya saygımız sonsuz” dedi.

Jale Refik-Rogers, yasanın bu haliyle haklı beklentilere ve kazanımlara karşı olumsuzluk içermediğini düşündüğünü belirterek, aldıkları hukuki görüşlerin de bu yönde olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanmış, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşmesi tamamlanmış, her iki tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Komite toplantısına; Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, HP Milletvekili, Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe, HP Milletvekilleri Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Gülşah Sanver Manavoğlu ile UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Resmiye Canaltay, Oğuzhan Hasipoğlu, Dursun Oğuz, Olgun Amcaoğlu ve Hasan Taçoy katılmıştı.

Komite toplantısında davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, Kıbrıs Türk Memur Sendikası ve Hür-İş’ten yetkililer bulunmuştu.

Star Kıbrıs