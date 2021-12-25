Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, evde biten tüp gazı değişebilmek için 3 market dolaştığını, marketlerde mum bulamadığını belirterek, 'İki olayı da bugün birebir yaşadım.' dedi. Erhürman'ın açıklamaları şöyle:

Evde tüp gaz bitti. Bulmak için üç ayrı yer dolaştık. Elektrik kesildi, iki ayrı markete gittim ikisinde de mum bulamadım. Satıcılar yurttaşların son günlerde marketlerde mum bırakmadığını söylediler. Kimilerinin dediği gibi "siyaset yapmak için" söylemiyorum. İki olayı da bugün birebir yaşadım.

Maaşların ödenmesi haber; elektriğin gelmesi haber; tüp gaz bulmak haber; akaryakıt bulmak haber; markette mum bulmak bile haber artık!!! Ve kimileri pembe tablolar çizmeye devam ediyor hala!!!