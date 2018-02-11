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EVDEN KAÇAN İKİ GENÇ KIZ TECAVÜZE UĞRADI!

EVDEN KAÇAN İKİ GENÇ KIZ TECAVÜZE UĞRADI!

Mağusa'da Evden kaçan küçük yaştaki kızlara tecavüz iddiası.

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Mağusa’da evden kaçan 14 ve 17 yaşindaki iki genç kız tecavüze uğradı.

Kızları alıkoyup alkol verdikten sonra cinsel tecavüz de bulunan G. Y ve M. K. P şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlıların bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

Havadis

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