EVDEN KAÇAN İKİ GENÇ KIZ TECAVÜZE UĞRADI!
Mağusa'da Evden kaçan küçük yaştaki kızlara tecavüz iddiası.
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Mağusa’da evden kaçan 14 ve 17 yaşindaki iki genç kız tecavüze uğradı.
Kızları alıkoyup alkol verdikten sonra cinsel tecavüz de bulunan G. Y ve M. K. P şikayet üzerine tutuklandı.
Zanlıların bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.
Havadis
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