‘EVET, YAPTIM’

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren Özcan Elektronik’te çalıştığı dönemde bir yıl içerisinde iş yerinden çok sayıda beyaz eşya çalıp sattığı, son olarak ise kasadan 11 bin 100 TL ile 600 Sterlin nakit aldığı öne sürülen Zeki Tanyeli hakkındaki soruşturma devam ediyor. Polis, çalınarak başka yerlere satılan eşyaların bir kısmını bulurken, 29 parçanın ise kayıp olduğu belirtildi. Zanlı tanyeli, 3 gün süren tutukluluğun ardından dün ek süre talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Eşyaları sattı, paraları kaptı

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, zanlı Zeki Tanyeli’nin 2017 yılı Nisan ayı ile 9 Nisan 2018 tarihleri arasında çalışmakta olduğu Özcan Elektronik isimli iş yerini açarak çok sayıda çeşitli beyaz eşya, 11 bin 100 TL ile 600 Sterlin nakit parayı çaldığını açıkladı. Zanlı Tanyeli’nin çaldığı beyaz eşyaları Mağusa’da faaliyet gösteren bir finans şirketine sattığını belirten Üreten, zanlının sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Üreten, zanlı Tanyeli’nin tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek, beyaz eşyaların bir kısmının bulunduğunu, 29 parça eşyanın ise arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Üreten, zanlının 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Zeki Tanyeli’nin 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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