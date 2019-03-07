EVİ KÜLE ÇEVİRİYORDU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 18:00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde Sıdıka OZANLAR’a ait ikametgahın mutfak bölümü içerisinde ocak üzerinde yanar halde unutulan yağın aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet aspiratör, mutfak dolapları ve elektrik tesisatı yanarak hasar görmüştür. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.