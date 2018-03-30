"EVİMDEN GİTSİN DİYE ÜZERİNE ÇAY FIRLATTIM!"

Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Doğu çifti aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Her iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Cezaevine gitmek istemeyen zanlı Mehmet Doğu mahkemede yeminsiz beyan verdi

Devrim DEMİR

Alsancak’ta boş arazide göğsünden bıçaklanarak öldürülen Alsancak Belediyesi Su İşleri Bölüm amiri 54 yaşındaki Memduh Ulugün cinayetinin soruşturması tamamlandı.

Gönül ilişkisi yaşadığı Meryem Doğu tarafından 13 Mart tarihinde 6 bıçak darbesi ile öldürülen Ulugün’ün katilleri soruşturmanın erken tamamlanması ile dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Mehmet Doğu adına Hasan Nidai Mesutoğlu, zanlı Meryem Doğu adına ise avukat Sinem Çağman mahkemede hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren teminat duruşmasında Mehmet Doğu’nun avukatı Hasan Nidai Mesutoğlu, müvekkilinin cezaevine gitmesine itiraz ederek, müvekkilini yeminsiz beyana çıkardı.

Avukat Mesutoğlu, zanlı Mehmet Doğu’nun beyanının ardından müvekkiline kefil olacak iki kişiyi de mahkemede tanık olarak dinletti.

Meryem Doğu’nun avukatı ise 3 aylık cezaevi talebinde itiraz etmedi.

Doğu çiftinin 4 çocuğunun ise velayeti amcalarına verildi.

Cinayete 4 kişi tanıklık etti

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Müfettiş Eren Gözügüzel, zanlılar Meryem Doğu ve Mehmet Doğu’nun “Taammüden Adam Öldürme”, “Adam Öldürme” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Gözügüzel, cinayetin 13 Mart tarihinde meydana geldiğini anımsatarak zanlıların 17 gündür poliste tutuklu olduğunu anımsatarak, Doğu çiftine en son tutukluluk alınan ek tutukluluk ta 23 Mart tarihinde ayrı ayrı gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Zanlı Meryem Doğu’nun cep telefonunda maktül ile mesajlaşmaların olduğuna değinen Gözügüzel, zanlıların ve maktülün cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını ve silinmiş mesajların geri getirildiğini kaydetti.

Alınan ek tutukluluk süresinde, 40 kişinin ifadesi alındığını kaydeden Gözügüzel, cinayete birebir tanıklık eden 4 kişi olduğuna dikkati çekti.

Kadın hem kendini hem kocasını suça bağlayıcı ifade verdi

Gözügüzel, alınan ek sürede zanlı Mehmet Doğu’nun kendini cinayete bağlayacak bir ifade vermediğini ancak Meryem Doğu’nun verdiği ifadede hem kendini hem de kocasını suça bağlayıcı ifade verdiğine dikkati çekti.

Soruşturmanın kısmen tamamlandığını ifade eden Müfettiş, zanlıların işledikleri suçların ciddiyetine dikkati çekerek ileride yargılandıktan sonra ciddi ve caydırıcı hapislik cezaları alabileceklerine değinerek, serbest kalmaları halinde kaçabileceklerine vurgu yaptı.

Gözügüzel, zanlıların yargılanacakları güne kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Mehmet Doğu’nun avukatı itiraz etti

Polisin ardından Mehmet Doğu’nun avukatı Hasan Nidai Mesutoğlu 3 ay tutukluluk süresine itiraz etti. Müvekkili için talep edilen sürenin haksız ve yersiz olduğunu ileri süren Mesutoğlu, müvekkilinin yeminsiz beyan vermek için mahkemeden talepte bulundu.

Doğu: Cinayet günü üzerine çay fırlattım

Mahkemenin söz hakkı vermesi üzerine yeminsiz beyanda bulunan Mehmet Doğu, “Kaçacak olsaydım olayın hemen ardından kaçardım. Cinayet oldu ben evde 10 dakika bekledim, kaçmak için her türlü imkânım vardı. Çocuklarım burada, eşim içerde. Cinayet günü maktul evimdeydi, amacım onu öldürmek değildi, evimden gitsin diye üzerine çay fırlattım öldürüldüğü anda da aynı gömleği giyiyordu” şeklinde kendini savundu.

Kefiller uygun görülmedi

Yargıç Mesut Mesutoğlu, yapılan beyanların ardından kefil olarak gösterilen Y.K., ve İ.G.,’nin kefil olmak için yeterli şekilde mahkemeye belge ve neden sunmadıklarını belirterek, kefilliklerinin uygun görülmediğini söyledi.

Mesutoğlu, her iki zanlının da işlenen cinayetle ilgili olayla ciddi bağlantılarının olduğunu, serbest kalmaları halinde kaçma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğuna bulgu yaptığını belirtti.

Mesutoğlu, her iki zanlının da yargılamada hazır olmalarına olanak sağlamak için 3 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Havadis