"EVİMİ YIKMAYIN!"

Candan MERT

Dikmen’de Rençbereli ailesinin yaşadığı iki odadan oluşan sosyal konut arsalarındaki ev, bugün ‘inşaat ruhsatı’ olmadığı için yıkılacak.

Gazetemize ulaşan mağdur vatandaş Gülşen Rençbereli,1998 yılında aldığı sosyal konut arsasına maddi durumu olmadığı için, 1999 yılında dönemin Belediye Başkanından onay alarak iki odalı evin inşaatını yaptıklarını söyledi.

Gülşen Rençbereli, 2015 yılında evin kaçak inşaat olduğuna dair bildiri geldiğini anlatırken, kendisine evin yıkılması için dava açıldığını belirterek, “Elektriğim, suyum vardı, şu an kesildi; emlak vergimi ödüyorum, sisteme kayıtlıyım, nasıl oluyor da bina kaçak oluyor?” diye sordu. Bir yıldır çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Rençbereli, evin yıkılmasının şart olduğunu, inşaat izni alınarak yeniden konut yapılması gerektiği cevabını aldığını ifade etti.

“Kimse sesimi duymuyor”

Oturduğu 40 metrekarelik eve 90 metrekarelik konut emlak vergisi ödediğini dile getiren Gülşen Rençbereli, elektrik ve suyunun da kendi adına olduğunu kaydetti. Bu süreçte çeşitli gazete ve televizyon kanallarında sesini duyurabilme amacıyla çıktığını aktaran mağdur vatandaş Rençbereli, kimseye sesini duyuramadığını ifade etti. Kaymakamlığın kendisini dava ettiğini belirten Gülşen Rençbereli, Kaymakam ile aynı köyden olduğunu ve durumunu bildiğini dile getirirken, “Kendisine maddi durumumun olmadığını bildiğini söyledim. Gönül isterdi ki ben de daha güzel bir evde oturayım ama maalesef imkanım yok.” dediğini anlattı.

“Evimizin temelini atmaya çalışıyoruz”

Mahkeme sürecinde savcı ve yargıcın da kendisine yardım etme amacıyla uğraş verdiğini belirten Gülşen Rençbereli, dosyaya bakarak karar verildiğinden dolayı kendisine yardımcı olunamadığını ve yıkım kararının verildiğini dile getirdi. Yıkım kararının ardından prefabrik ev yapmaya çalıştıklarını ve Belediye Başkanının yardımcı olacağını söylediğini ancak bugüne kadar hiçbir mecradan bir yardım göremediğini belirtti. Bir iş adamının kendilerine yardımcı olarak ev malzemelerini ücretsiz karşıladığını dile getiren Rençbereli, mevcut konumda evin temelini atmaya çalıştıklarını ve hava şartlarından dolayı bekletmek zorunda kaldıklarını aktardı.

“Verilen sözler tutulmuyor!”

Dikmen Belediye Başkanı’nın katıldığı bir televizyon programında Rençbereli ailesinin durumunu bildiğini ve birkaç iş adamı ile birlikte yardım edeceklerini ifade ettiğini belirttiğini söyleyen Gülşen Rençbereli, her şeyi kendi çabası ile yapmaya çalıştığını ve verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti. Önceki gün polisin evlerine bugün için evinin yıkılacağının belirtildiği bir belge ile geldiğini aktaran Rençbereli, “Benim eşyalarım var, bunları ne yapacağım, nereye gideceğim? Madem ki böyle bir karar aldınız ve evimin yapılmasını beklemiyorsunuz; bir yer gösterin bana!” ifadelerini kullandı.

“KKTC’deki hiçbir birim yardım etmeyecek mi?”

Şeker hastası olan ve bu tür streslerden dolayı yılbaşı gecesi felç geçiren Gülşen Rençbereli, 2’nci kez felç geçirdiğini ve hastalığının ağırlaştığını dile getirirken, bu tür streslerden uzak durmasının sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti. Dikmen’de kendi evlerinden hariç 100 tane inşaat izinsiz villa ve apartmanın bulunduğunu kaydeden mağdur vatandaş Gülşen Rençbereli, “Bu kadar ev dururken 40 metrekarelik evim mi gözünüze batıyor? KKTC’deki hiçbir birim bize yardım etmeyecek mi?” ifadeleri ile sesinin duyurularak evinin yıkılmasının engellenmesi bağlamında yetkililerden yardım istedi.

“Sesime ses olun!”

Bugün evinin yıkımına geleceklerini ve evini yıktırmama bağlamında gerekirse evin içerisinden çıkmayacağını dile getiren Gülşen Rençbereli, 63 yılında Güney’den KKTC’ye göç ettiğini kaydederken, “Ben ölümü bile göze almışken, evimi başıma yıktığınızda başınız göğe mi erecek?” ifadelerini kullanırken, çaresiz olduğunu ve sesine ses olmamızı istediğini de sözlerine ekledi.

Hberal Kıbrıslı