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  3. Evinde 3 kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Evinde 3 kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evinde 3 kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evinde 3 kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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İngiltere'de yaşayan Charrissa Brown, evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadında tecavüz bulgularına rastlayan polis ekipleri, evden çıktıkları görülen 3 kişiyi arıyor.

İngiltere'nin Manchester kentinde ikamet eden ve geçtiğimiz haftalarda cinayet nedeniyle girdiği hapishaneden çıkan 36 yaşındaki Charrissa Brown, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadında tecavüz bulgularına rastlandı. Kadının hayatını kaybettiği bölgede araştırma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarından evden 3 kişinin çıktığı yönünde bilgi aldı. Ekipler şimdi her de 3 kişiyi arıyor.

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CİNAYETTEN HAPSE GİRMİŞTİ

Diğer yandan Charrissa Brown hakkında ürküten detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Charrissa'nın 2017 yılında Philip Carter isimli adamı vagonun altına iterek ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle hapis ceza aldığı ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

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