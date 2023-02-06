Evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
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Gazimağusa’da sakin 43 yaşındaki Aynur Nay, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Aynur Nay’ın dün saat 07.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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