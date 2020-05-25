Evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 07:00 sıralarında, Türkmenköy’de Çamlıca Sokak üzerinde bulunan Mustafa Köleş (E-75)’in kalmakta olduğu ikametgâhın mutfak kısmında henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana gelen yangın sonucu mutfak dolapları yandı. Yangında yatak odasında bulunan Mustafa Köleş yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.