EVİNDE ÇOKLU PRİZ KULLANANLAR DİKKAT!

Uzatma kablosu ve çoklu priz evde çok fazla elektronik eşya varsa oldukça yararlı oluyor. Ancak nasıl kullandığını bilmediğinizde hayati tehlikelere neden olabiliyor. Sağlığınızı tehlikeye atmamak için sizlere çoklu prizde yapmamanız gereken o hayati hatayı açıklayacağız.

Evinizde çok fazla elektronik cihaz varsa çoklu priz hayat kurtarıyor. Ancak nasıl kullanıldıklarını iyi bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hayat kurtarmak yerine hayatınızı tehdit edebiliyor.

Kış aylarında çoğumuz küçük elektrikli ısıtıcılar kullanıyoruz. Dikkat etmemeniz halinde bu tür şeyler yangın çıkarabiliyor. Tehlikeli olmaları nedeniyle The Umatila County Fire District bir uyarı yayınladı.

Bunun önüne geçmek için evinizdeki elektrikli aletlerin voltajlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bazıları oldukça riskli olabiliyorlar. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre ev yangınlarının çoğu kış aylarında gerçekleşiyormuş.



Bu nedenle elektronik aletlerinizin ne kadar enerji tükettiğini ve gerek çoklu prizlerin gerekse de uzatma kablolarının bu enerjinin ne kadarını kaldırabileceğini iyice inceleyin. Evinde yangın alarmı bulunanların da alarmları kontrol ettirmeleri gerekiyor. Çıkan birçok yangında yangın alarmlarının çalışmadığı biliniyor.