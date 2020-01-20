EVİNDE FUHUŞ YAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç huzurda bulunan zanlı Cüneyt Tamavcı’nın “Fuhuşa Teşvik, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının ikametgâhına 18 Ocak 2020 tarihinde, saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından yapılan operasyonda ikametgâhın yatak odasında tespit etmiş olduğu 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ve Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Polis başlatılan tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

3 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.