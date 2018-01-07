Evinde Gavcar Mantarı üretiyor

ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN DEVLET DESTEK OLMALI…

Bafra’da, kendi imkânlarıyla ülkemizde bir ilki gerçekleştiren Bayraktar, doğadan topladığı Gavcar Mantarı’nın tohumunu evinde kurduğu laboratuarda geliştirerek, hem lezzet, hem de görüntü olarak bu sevilen doğa harikasının birebir aynısını üretmeyi başardı. Bayraktar, üretimini daha da artırmak için devletten destek bekliyor

Ahmet İLKTAÇ

Ülkemizde bazı ilkler yaşanıyor. Evinde Gavcar Mantarı yetiştiren Halil Bayraktar, talebin sadece yüzde 10’unu karşılayabiliyor.

Bafra’da, kendi imkânlarıyla ülkemizde bir ilki gerçekleştiren Bayraktar, doğadan topladığı Gavcar

Mantarı’nın tohumunu evinde kurduğu laboratuarda geliştirerek, hem lezzet, hem de görüntü olarak bu sevilen doğa harikasının birebir aynısını üretmeyi başardı.

Halil Bayraktar, ev üretimi Gavcar Mantarı’na halkın ilgisinin çok yoğun olduğunu ve talebin sadece yüzde 10’unu karşılayabildiğini söyledi.

Bu üretimi imkânsızlıklar içinde ailesiyle birlikte gerçekleştiren Bayraktar, devletten bugüne kadar hiçbir destek almadığını, üretimi daha da artırabilmek için yatırımı geliştirmesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, imkânı olması halinde Gavcar Mantarı üretimini ada geneline yaymayı istediğini belirtti. Bayraktar, Gavcar Mantarı üretiminin artmasıyla, çevreye de katkısının olacağını ve doğada gittikçe azalan bu mantarın tükenmekten kurtulacağına değindi.

“Çok araştırdım”

Halil Bayraktar, 15 yıl önce Türkiye’nin Denizli ilinde mantar üretimi yapan bir çiftliğe ziyarette bulunduğunu söyledi.

Halil Bayraktar, mantar işine bu ziyarette sonra merak saldığını ve Kıbrıs’a döner dönmez birçok kitap ve makale okuyup internetten araştırma yaptığını, bunun da kendisi için büyük bir zevke dönüştüğünü bildirdi.

10 yıllık araştırmanın ardından kayın mantarı üretebilmek için denemeler yaptığını anlatarak, 2011 yılında da kayın mantarının tohumunu temin ederek üretime başladığını aktardı.

Geçtiğimiz yıl da ülkemizde çok popüler olan Gavcar Mantarı’na merak saldığını ifade eden Bayraktar, bir miktar araştırmanın ardından, Gavcar Mantarı’na çok benzeyen bir mantar türünün tohumunu Güney Kıbrıs’tan satın alarak ürettiğini söyledi. Ancak ortaya çıkan mantarı beğenmediğini anlatan Bayraktar, araştırmaya devam ettiğini, evde kendi imkânlarıyla küçük bir laboratuar kurduğunu ve doğadan topladığı gavcarın tohumunu geliştirerek birkaç denemeden sonra başarılı bir şekilde gavcar üretmeye başladığını bildirdi.

Halil Bayraktar, Bafra’daki tesislerinde 6-7 aydan bu yana Gavcar Mantarı ürettiklerini ifade etti.

Tohumu önce buğday tanelerinden aşıladığını, daha sonra ise kompos olarak bilinen yetiştirme ortamında üretimi gerçekleştirdiğini anlatan Bayraktar, tohumu tamamen kendinin geliştirdiğini ve bunun da çok zor bir işlem olduğunu belirtti.

Halil Bayraktar, tohum geliştirmenin zor olması nedeniyle üretimin de çok düşük olduğunu anlattı. Bayraktar, günümüzdeki üretim potansiyeli ile talebin yüzde 10’unu karşılayabildiğini bildirdi.

Halil Bayraktar, üretimi artırmak için yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi. Devletten bugüne kadar hiçbir şekilde destek alamadığını anlatan Bayraktar, geçen yıl Çukurova Hibe Programı’na müracaat ettiğini, çok detaylı bir proje hazırlamasına rağmen anlam veremediği bir şekilde müracaatlarının kabul edilmediğini dile getirdi. Hail Bayraktar, bu hibe programına aralık ayında yine başvurduğunu, bu kez çok daha detaylı bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Mantar üretiminin ülkemizde yaygın hale getirebilmesi halinde, ülke ekonomisine büyük fayda sağlanacağına vurgu yapan Bayraktar, mantar alımı için ülkeden dışa çıkan paranın, ülkede kalacağını işaret etti.

Halil Bayraktar, şunları kaydetti:

“Şu anda Köprülü, Alsancak ve Lefke’de mantar üretimi yapmaları için teşvik ettiğim arkadaşlarım vardır. Onlara mantar ekilmiş yetiştirme ortamı olan kompos sattım. Onlar da kayın mantarı üretmeye başladılar. Bu şekilde halkımız hem kaliteli mantar yiyebiliyor, hem de para kazanıyorlar. Amacım, mantar üretimini yaygınlaştırmaktır”.

Kendisinin gerekli yatırımı yapacak güce ulaşması halinde gavcar mantarı üretimini ada geneline yaymayı istediğini anlatan Bayraktar, böylece çevreye de katkı olacağını ve doğada gittikçe azalan gavcar mantarının neslinin tükenmekten kurtulacağını açıkladı.

Halil Bayraktar, Organik Sertifikası’nı almak için Tarım Dairesi’nde girişim başlattıklarını, müfettişlerin tesislerinde gezip incelemeler yaptıklarını ve tesislerinde kimyasal kelimesinin “k” harfinin dahi olmadığını ifade etti.

Bu üretimi imkânsızlıklar içinde yaptıklarını söyleyen Bayraktar, bu imkânsızlıkların giderilmesi için devletten yardım bekledikleri kaydetti. Halil Bayraktar; “hem biz hem halkımız kazansın” dedi.

Kıbrıs