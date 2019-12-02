EVİNDE STEROİD BULUNDURAN ŞAHIS TUTUKLANDI!
28 yaşındaki genç tutuklandı!
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01.12.2019 tarihinde, 17.00 sıralarında Mehmetçik’te D.B.(E-28) ’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, vücut geliştirmede kullanılan steroid diye tabir edilen toplam 114 paket hap, 3 adet ayarlanabilir kalem enjektör ve 50 adet 8mm kalem enjektör ucu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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