EVİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI!

Yeni akış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Hamitköy'de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Anıl Berk Şahin tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hamitköy'de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Anıl Berk Şahin tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, olguları aktardı.

Polis, 13.11.2019 tarihinde Hamitköy’de ikamet eden zanlı Anıl Berk Şahin’in 11.40 - 12.00 saatleri arasında evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.