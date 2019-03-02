EVİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Mağusa’da Motaz Nezar M.A Jabari’nin evinde 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Mağusa’da Motaz Nezar M.A Jabari’nin evinde 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Jabari aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

1,5 gr olarak aldığını itiraf etti

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 28 Şubat 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Motaz Nezar M.A Jabari’nin evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün zanlının evine gidilerek arama yapıldığını ifade eden Türe, yapılan aramada yatak odasındaki valiz altında saklanmış şekilde 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Türe, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyerek, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeyi 1 gün önce adını bilmediği bir kişiden 1,5 gram olarak aldığını itiraf ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Türe, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Motaz Nezar M.A Jabari’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.