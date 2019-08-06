EVİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün , 10:30 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince O.T.V.Y.(E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan armada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.