EVİNİ KUNDAKLADILAR!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 02:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Şht. Alpay Başaran Sokak üzerinde bulunan Kader Karadağ’a ait ikametgahın giriş kapısı önüne yanıcı madde döküp ateşlemek suretiyle kundaklamıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu kapı ve elektrik tesisatı kısmen yanarak hasar görürken koridor ve odalar islenmek suretiyle hasara uğramıştır.

Konuyla ilgili zanlı olarak görülen K.B.(E-41) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.