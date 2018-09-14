Evinin fotoğrafını paylaşıp isyan etti

Kurutma makinalarını da almışınız. Çocuğumun eşyaları perişan! Ya ben size o gün kendi elllerimle çay servisi yaptım. Müdüre güvendim, çektim çıktım evden kızımla! Bu evi, bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım?