Evinin tadilatı sırasında şans eseri buldu, çantanın içinden çıkanları milyonlarca kişi izledi

Sosyal medyada ismini açıklamak istemeyen bir adam, evinin tadilatı sırasında bulduğu çantayı bir videoya çekerek açtı. İçinden para ve gazete kupürleri çıkan çanta, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İsmini açıklamak istemeyen bir şahıs, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, evinin tadilatı sırasında bulduğu çantanın içerisinden çıkanları sergiledi.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Şahsın çektiği video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Herkes, çantanın içerisinden ne çıkacağını merak edip, nefesini tutarak videoyu izledi.

İÇİNDEN PARA VE GAZETE KÜPÜRÜ ÇIKTI

Çantanın içerisinden çıkanlar ise şaşkınlığa neden oldu. Gizemli çantadan çok sayıda gazete kupürü ile tomar tomar para çıktı.

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