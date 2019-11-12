Evinizdeki karıncalardan bu yöntemle kurtulabilirsiniz!

Karıncaya kesin çözüm önerileri… Evde yapılabilecek karınca engelleyiciler neler?

Karıncalar genellikle mutfak ve banyo tezgahları arasına görülebilirler. Karıncalar evinizi potansiyel bir gıda kaynağı olarak gördükten sonra, evinizi sarar ve sürü haline gelebilirler. Bu durum canınızı sıkıyor ise karıncaları evinizden uzaklaştırmak için ilaç firmalarından yardım almak yerine doğal yollarla çözüme kavuşabilirsiniz. Peki, evde yapılabilecek karınca engelleyiciler neler? İşte karıncaya kesin çözüm önerileri…

Karıncalar yalnızca evinizde can sıkıcı değil aynı zamanda çeşitli bakterileri de yaymaya neden olabilirler. Nereden gelip nereye gittiklerini izlemek onları uzaklaştırmak için bir anahtar rolü oynayabilir. Evinizdeki karıncalar yiyecek arıyor ve bulduklarında kırıntıları yuvasına taşıyor. Böylelikle yuvalarını tespit edebilirsiniz. Diğer besin kaynaklarını ve karıncaların beslenebileceği her şeyi ortadan kaldırmak gerekebilir. Çalışkan karıncalara zarar vermeden onları uzaklaştırmak iyi bir fikir olabilir. İşte evde yapılabilecek karınca engelleyiciler…

SİRKE

Karıncalar genellikle sirkeden pek hoşlanmazlar. Sirke iyi bir temizleyici olduğundan dolayı evinize asla zarar vermez. Boş bir sprey şişesinin içine sirke, su ve limon suyu ilave edin. Her gün düzenli olarak karıncaların gezindiği yerlere sıkın. Zamanla karıncalar ortam uzaklaşacaklardır.

TARÇIN

Tarçının kokusu mükemmel olabilir fakat karıncalar için bu koku pek de iç açıcı olmayabilir. Karıncaların nefret ettiği kokulardan biri de tarçın kokusudur. Kokuyu hemen alan karıncalar tarçının kokusu ile evinizden kısa sürede uzaklaşabilirler. Tarçın veya tarçın yağını karıncaların istila ettiği alanlara dökerek onları evinizden kolaylıkla uzaklaştırabilirsiniz.