"EVLADIMIN NE HAYALLERİ VARDI!"

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir ve Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz çarşamba akşamı Ciklos mevkiinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 4 gençten biri olan Gaye Soyutok, dün Dikmen’de son yolculuğuna uğurlanırken, Yeni Bakış’ın ziyaret ettiği anne Mehtap Karataş’ın ağıtları yürekleri parçaladı

Geçen çarşamba akşamı arkadaşlarıyla birlikte Ciklos mevkiinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 4 gençten biri olan Gaye Soyutok da dün Dikmen’de son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Başbakan da katıldı

Dikmen camiinde kılınan ikindi namazının ardından Dikmen Kabristanlığında toprağa verilen Gaye Soyutok’un cenaze törenine Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve köy sakinleri katıldı. Tören boyunca Gaye Soyutok’un ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Bu arada, Yeni Bakış gazetesi muhabirleri, cenaze töreni öncesi Gaye Soyutok’un evini ziyaret ederek annesi Mehtap Karataş ve dede Sedat Yavru’yla konuştu.

Mehtap Karataş: Kızımın ne hayalleri vardı

Konuşmakta zorlanan acılı anne, sel felaketinin yuvalarına ateş düşürdüğünü vurguladı.

Karataş, “ Gaye’mizi sular aldı götürdü. Biz şimdi bunun acısına nasıl katlanacağız, kim bilir evladımın ne hayalleri vardı. Hain sular, katil sular Gaye’min hayatını çaldı” dedi.

Sedat Yavru: Gaye’miz umudumuzu da aldı gitti

Olayın şokunu üzerinden atamayan Gaye Soyutok’un dedesi Sedat Yavru da, önceki akşam polisin Gaye’nin cansız bedeninin bulunduğu haberini iletmesiyle dünyalarının karardığını belirtti.

Dede Yavru, “Acımız çok büyük ve tarifsizdir, gencecik evladımızı toprağa veriyoruz, Gaye’miz umudumuzu da aldı ve gitti” diye konuştu.