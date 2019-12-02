Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EVLAT ACISINA 1 YIL DAYANABİLDİ!
EVLAT ACISINA 1 YIL DAYANABİLDİ!

EVLAT ACISINA 1 YIL DAYANABİLDİ!

Mehmet Bekçi Hayatını Kaybetti

A+A-

Geçtiğimiz Yıl Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde sele kapılarak uçuruma yuvarlanan arabadaki 4 gençten biri olan Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Mehmet Bekçi'nin cenazesi bugün öğle namazının ardından defnedilecek .

Haber Kıbrıs

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.