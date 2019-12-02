EVLAT ACISINA 1 YIL DAYANABİLDİ!
Mehmet Bekçi Hayatını Kaybetti
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Geçtiğimiz Yıl Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde sele kapılarak uçuruma yuvarlanan arabadaki 4 gençten biri olan Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Mehmet Bekçi'nin cenazesi bugün öğle namazının ardından defnedilecek .
Haber Kıbrıs
Etiketler : Tolga Bekçi, babası, vefat, Mehmet Bekçi
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