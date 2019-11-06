Evlat edinen çifti defalarca öldürmeye çalıştı!

Evlatlık aldıkları çocuk 22 yaşında çıkmıştı! Sözleri şok etkisi yarattı Çocuk taklidi yapan bir yetişkin olduğu öne sürülen evlatlık konuştu. ABD'de çocuk değil, çocuk taklidi yapan ve kendisini evlat edinen çifti defalarca öldürmeye çalışan 22 yaşındaki bir sosyopat olmakla suçlanan Natalia Grace Barnett, CBS'te yayımlanan "Dr Phil" programında iddiaları reddetti.