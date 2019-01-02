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Evlendikten sonra ilk işi bu oldu!

Evlendikten sonra ilk işi bu oldu!

Evlendikten sonra ilk işi bu oldu!

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Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girdi.

Sinan Akçıl ile nikah masasına oturan Burcu Kıratlı'dan evlilik sonrası ilk hamle geldi.

AMSTERDAM’DA EVLENDİLER

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile 24 Aralık'ta Amsterdam'da dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin nikah törenin yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.

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