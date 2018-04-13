Evlenecekleri konuşulurken ayrıldılar
Evlenecekleri konuşulurken ayrıldılar
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2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, bilinmeyen bir nedenden dolayı ilişkilerini noktaladı.
Evlenecekleri yönünde haberler çıkan Murat Boz ve Aslı Enver, büyük bir sürprize imza atarak 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladı.
UZUN SÜREDİR AYNI EVDE KALIYORLARDI
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; 2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, uzun süredir aynı evde kalıyorlardı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı alınan ayrılık kararının ardından Aslı Enver, birlikte oturdukları evden taşındı
FOTOĞRAFLARI HENÜZ SİLİNMEDİ
İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.
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