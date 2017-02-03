'Evlenmeden Olmaz' Demişti Şimdi de...

Model Özge Ulusoy'dan, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hacı Sabancı'ya ince mesaj.

Önceki gün bir davete katılan Özge Ulusoy, "Yazın gelmesini bekliyorum. Düğün mevsimi olur" dedi.

gaf yaptığını fark eden 35 yaşındaki güzel, durumu şu sözlerle toparladı:

"Önümüzdeki ay, arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek."