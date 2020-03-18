“Evlerde tecrite son” kararında güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu gece güncellenen kararı açıkladı.

Özersay'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

'Son birkaç saat içerisinde gerek ülkemizde gerekse Türkiye Cumhuriyetin’de meydana gelen gelişmeleri de dikkate alarak, yarın saat 12:00’de uygulayacağımızı açıkladığımız kararı kapsam olarak genişletme ve erkene alma yoluna gidiyoruz. Bu akşam gelecek olan uçaklardaki tüm yolcular da dahil hem KKTC hem de diğer tüm ülke vatandaşları (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil) bundan böyle bu akşamdan itibaren belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklar. '