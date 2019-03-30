EVLERİ SU BASTI!

Dün akşamdan itibaren yağan aşırı yağmurlar nedeniyle Çatalköy'de ve Taşkent'ta evleri sel suları bastı. Çatalköy'de dağdan gelen sel suları evlere girerken, Taşkentte bazı evlerin tavanlarında çökmer olduğu bildirildi. Bazı yerlerde dolu nedeniyle büyük zararlar oluştu.

