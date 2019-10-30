Evlerinden yılan çıktı!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu. Geceye katılanlar arasında oyuncu Gupse Özay da vardı.

Gupse Özay, sevgilisi Barış Arduç ile yaşadıkları Zincirlikuyu’daki evden '22 bin lira kira fazla geldiği için taşındıkları' iddiasına yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Sorun kira değil. Evin mutfağından kocaman yılan çıktı. Yılan olan bir evde nasıl yaşayabiliriz?" dedi.